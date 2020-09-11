Америкацы изначально не планировали пролет самолета с "вагнеровцами" над Незалежной

Именно спецслужбы США подготовили провокацию с задержанием в Минске "33 богатырей" из России, используя втемную своих своих украинских коллег. А цель этой операции – вбить клин между РФ и Белоруссией, а совсем не возможность заманить на территорию Незалежной воевавших в Донбассе граждан.

Об этом в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия1" заявил историк и политолог Владимир Корнилов. Так он прокомментировал сегодняшнюю публикацию в "Комсомольской правде", в которой сотрудник российской разведки рассказал детали июльской провокации.

"Американцам нужно было единственное, все остальное их не интересовало. Ваши [украинские] спецслужбы тут были использованы как котята слепые, на самом-то деле", – считает эксперт.

По его словам, представленные Москвой документы лишь подтверждают то, что изначально говорилось разными специалистами, а именно, что операция не готовилась исключительно силами СБУ. Больше всего она была американской.



"Основная цель – вбить клин между Россией и Белоруссией. Конечно, украинские спецслужбы были использованы втемную их американскими кураторами, поскольку они даже сами не понимали, что конечная цель – это именно белорусско-российские отношения, а не попадание этих людей на Украину", – отметил Корнилов.

Он обратил внимание на даты, когда были сданы билеты на рейс Минск-Стамбул (20 июля), и день, когда в Киеве прошло совещание у президента Владимира Зеленского, после которого кто-то якобы позвонил русским, как утверждает украинский журналист Юрий Бутусов (24 июля).

"Соответственно, американцы, руководившие всем этим, прекрасно понимали, что эти люди не будут лететь на самом деле через Украину. Вот эта версия с посадкой самолета на Украине, она рассыпается, если сравнивать хронологию", – резюмировал политолог.

Напомним, 29 июля белорусские силовики задержали в одном из санаториев Минска 33 граждан РФ, один из которых оказался местным уроженцем. Официальные власти сразу окрестили их бойцами ЧВК Вагнер.

Позже главред украинского портала "Цензор.нет" Бутусов сообщил, что Киев год готовил эту спецоперацию в попытке выманить россиян сначала в Белоруссию, а потом на Украине. Предполагалось, что в самолете, который должен был вылететь в Стамбул, сотруднику СБУ якобы станет плохо и лайнер вынуждено посадят на один из аэродромов Незалежной. Однако кто-то из окружения президента Владимира Зеленского "слил" информацию "агрессору".

