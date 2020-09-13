В ход пошли американские катера

Украина усилила охрану вблизи белорусских границ. Патрулирование ведут не только с воздуха, но и на воде. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы страны.

В Незалежной испугались, что со стороны республики могут начаться какие-либо провокации или правонарушения, в том числе – незаконное пересечение границ. Для охраны водных рубежей перебросили американские катера Safe Boat 27, которые погранслужбе передали из США.

В воздухе патрулирование будут осуществлять беспилотники. Об этом сообщило издание "Украина.ру".

Напомним, некоторое время назад стало известно о военных учениях российских войск в Белоруссии. "Славянское братство", совместно с сербскими военными, должно состояться в понедельник 14 сентября и продлиться пять дней.

Также на этот день назначен визит белорусского президента Александра Лукашенко в Сочи для проведения переговоров с Владимиром Путиным.