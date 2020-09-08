Российские войска перебрасывают в Белоруссию

Российские войска перебрасывают в Белоруссию
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
"Славянское братство" объединяет военных трех стран

Российские войска направят в Республику Беларусь 10 сентября. Кроме того, приедут сербские военные. Как сообщает Минобороны РБ, военнослужащие примут участие в пятидневных учениях "Славянское братство".

Кроме того, по данным источника телеканала "Дождь", Александр Лукашенко может приехать на встречу в Владимиром Путиным 14 сентября. До этого, обсуждая встречу с Совбезом РФ, белорусский лидер обещал расставить точки над i по "очень чувствительным и болезненным" для обеих стран вопросам.

Как считает российский оппозиционный публицист и политолог Андрей Пионтковский, 14 сентября Александр Лукашенко может подписать в Москве 31-ю дорожную карту отказа от суверенитета Республики Беларусь. Впрочем, никакого официального подтверждения этой информации нет.

На данный момент Россия и Белоруссия являются стратегическими партнерами в рамках ОДКБ и Таможенного союза.

Военные Республики собираются приехать на учения "Кавказ-2020", которые пройдут на юге России в сентябре. Ранее от участия в них отказалась Индия, а затем и Азербайджан, который решил прислать наблюдателей.

Александр ИЛЬИН

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