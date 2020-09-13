В стране не довольны проведением выборов в Крыму

13 сентября по всей России проходит день Единого голосования. Однако то, что эту процедуру провели еще и в Крыму разозлило Украину.

Киев направил Москве ноту протеста в связи с выбором депутатов и губернатора Севастополя. Как говорится в пресс-релизе, украинский МИД считает выборы в Крыму "противоправными", а избираемые органы – незаконными. В документе подчеркнули, что Крым и Севастополь являются "оккупированными" территориями.

Власти Украины отметили, что подобное грубо нарушает суверенитет страны и ее территориальную целостность. Они призвали другие страны наказать Россию за ее действия, введя новые санкции.

Ранее в Незалежной уже выражали возмущение по поводу голосования за поправки в Конституцию России. Тогда же украинская сторона призывала к ответным мерам, однако западные страны до сих пор не предприняли никаких мер по этому вопросу.