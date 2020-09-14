Украина предпочла российский газ американскому

Украина предпочла российский газ американскому
Фото: McPHOTO/M. Gann, via www.imago-i/www.globallookpress.com
Киев не спешит выполнять обещания по закупке СПГ за океаном

США могут рассчитывать только на разовые контракты по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) Украине. В закупке СПГ на постоянной основе у Киева больше нет необходимости, отметил эксперт агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Киев перестал покупать у Москвы газ в 2015 году, продолжая им пользоваться через европейских посредников. Сейчас же он окончательно перешел на виртуальный реверс: с сентября 2020-го практически половина объема газа, который должен транзитом проходить через украинскую территорию в европейские страны, остается в хранилищах Незалежной. В этой ситуации у Киева нет потребности приобретать американский СПГ, пояснил Маринченко РИА "Новости":

"Какие-то разовые сделки возможны, но вряд ли Украина будет системно закупать в США сжиженный газ".

При этом из Киева продолжают звучать заявления о намерении покупать СПГ у США, составлен даже специальный меморандум. Но дальше слов дело не движется, отмечает эксперт. Своей инфраструктуры для перегонки у Украины нет, а через третьи страны это выходит очень дорого.

Еще более выгодным вариантом для Украины стала бы прямая покупка газа у России, но этому мешают политические взгляды Киева, передает телеканал "360".

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев дал понять, что Киев готов рассмотреть возможность закупки топлива у РФ, но только если Москва сделает хорошее предложение. 

Николай ВИКТОРОВ

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