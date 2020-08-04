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Украинские власти планируют снова поторговаться с Россией по ценам на газ. Сегодня стало известно, что энергическая госкомпания "Нафтагаз" не собирается восстанавливать покупку "голубого топлива" у нашей страны, пока Москва не предложит привлекательные для Киева условия.
Как напомнил председатель правления "Нафтагаза" Андрей Коболев, в Незалежной была проведена реформа газового рынка. Власти решили отказаться от госрегулирования стоимости для промышленных потребителей. В результате любой трейдер получил возможность закупать российский газ, но только на выгодных условиях.
По его словам, Незалежная не станет возвращаться к временам, когда она явно зависела от РФ в вопросе обеспечения энергоресурсами, сообщает Reuters.
Напомним, украинские власти приостановили закупку российского газа в 2015 г. Причиной
послужило охлаждение отношений между двумя государствами на фоне воссоединения
Крыма с Россией. В самом конце 2019 г. между странами был заключен новый пятилетний контракт.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о возможных финансовых потерях Киева из-за прекращения транзита природного газа. Так, украинский эксперт заявил, что вторая нить "Турецкого потока" может стать причиной уменьшения уровня транзита энергоресурсов через Украину на 15 млрд кубометров ежегодно.
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