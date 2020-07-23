Киев боится потерять Венгрию из-за запуска "Турецкого потока"

Вторая нить "Турецкого потока" станет причиной снижения уровня транзита "голубого топлива" через Незалежную на 15 млрд кубометров ежегодно, если проект будет запущен на следующий год. Такое заявление сделал директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон во время выступления по деятельности компании.

Он отметил, что успешный запуск газопровода означает потерю Венгрии, которая будет подключена к новой нити.

Ранее в компании заявляли, что газовый транзит через территорию Украины в первом полугодии 2020 года составлял 24,9 млрд кубов. Этот показатель ниже на 45% уровня аналогичного прошлогоднего периода, сообщает РИА "Новости".

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство двух нитей трубопровода по дну черноморской акватории из РФ в Турцию. Первый газ по нему начал идти 1 января 2020 года.

"Утро.ру" писало ранее, что Берлин рассматривает вариант введения ограничений против Соединенных Штатов из-за новых санкций Вашингтона в отношении участников "Северного потока – 2". Об этом заявил исполнительный директор проекта Михаэль Хармс в беседе со СМИ.