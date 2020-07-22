В Берлине рассматривают возможность ввести рестрикции против Вашингтона

Германия не оставила без внимания тот факт, что США готовят новые санкции против "Северного потока – 2". Восточный комитет немецкой экономики раздумывает об ответе американцам. Об этом рассказал журналистам исполнительный директор организации Михаэль Хармс.

Он, как передает РИА "Новости", отметил, что немцы всегда высказывались против жесткого ответа США, чтобы не попасть в ловушку санкций. Однако сейчас, как признался Хармс, мнение Германии поменялось.

Хармс подчеркнул, что комитет размышляет над реакцией разными способами: возможны заявления политиков и возмещение ущерба фирмам, либо контрсанкций.

По его словам, США могут заморозить счета компаний, а также наложить ограничительные меры на банки, которые заняты в строительстве газопровода. Хармс подчеркнул, что американские дипломаты в столице Германии уже интересуются у фирм, когда те смогут с ними встретиться.

По его мнению, европейцы должны что-то предпринять, чтобы другие страны не решились на такой же шаг, как США.

Накануне палата представителей Конгресса поддержала проект оборонного бюджета на следующий год, пишет портал URA.RU. В документе содержатся расширенные ограничительные меры против "Северного потока – 2" и "Турецкого потока". Новые санкции рассчитаны на компании, которые укладывают трубы, а также на страховые организации, занимающиеся вопросами строительства газопровода, уточняет РИА "Новости".

Строительство "Северного потока – 2" временно остановилось после того, как в конце 2019-го президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2020 год. Из-за санкций против проекта швейцарская компания Allseas, которая укладывала трубы в Балтике, отозвала свои суда.