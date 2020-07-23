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Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал недавнее обращение бизнесменов из Германии, которые выступили в защиту проекта "Северный поток – 2" от американских санкций. По мнению эксперта, заявления предпринимателей недостаточно для изменения ситуации.
Политолог пояснил, что выступившие в поддержку
России немецкие бизнесмены – только малая часть экономики этой страны. Для того
чтобы развернуть ситуацию и защитить суверенитет Германии от настойчивого
прессинга со стороны США, необходимы более решительные меры, пишет НСН.
"Я все еще жду более жестких заявлений от немецкого правительства", – подчеркнул Александр Рар.
Он также добавил, что в этом вопросе должны принять
участие крупные участники бизнеса – "капитаны немецкой экономики". Тогда, возможно,
ситуация изменится, отмечает РИА ФАН.
Ранее глава Восточного комитета экономики Михаэль Хармс заявил, что германские бизнесмены потребуют ответных мер со стороны ФРГ, в случае, если США реализуют свои угрозы по введению очередных санкций в отношении газопровода.
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