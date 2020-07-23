Эксперт: ФРГ должна поставить США на место в вопросе "Северного потока - 2"

Эксперт: ФРГ должна поставить США на место в вопросе "Северного потока - 2"
Северный поток – 2. Фото: Nord Stream AG/ via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Политолог пояснил, какой стратегии должна придерживаться европейская страна

Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал недавнее обращение бизнесменов из Германии, которые выступили в защиту проекта "Северный поток – 2" от американских санкций. По мнению эксперта, заявления предпринимателей недостаточно для изменения ситуации.

Политолог пояснил, что выступившие в поддержку России немецкие бизнесмены – только малая часть экономики этой страны. Для того чтобы развернуть ситуацию и защитить суверенитет Германии от настойчивого прессинга со стороны США, необходимы более решительные меры, пишет НСН.

"Я все еще жду более жестких заявлений от немецкого правительства", – подчеркнул Александр Рар.

Он также добавил, что в этом вопросе должны принять участие крупные участники бизнеса – "капитаны немецкой экономики". Тогда, возможно, ситуация изменится, отмечает РИА ФАН.

Ранее глава Восточного комитета экономики Михаэль Хармс заявил, что германские бизнесмены потребуют ответных мер со стороны ФРГ, в случае, если США реализуют свои угрозы по введению очередных санкций в отношении газопровода.

Ольга ФЕДОРОВА

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