Политолог пояснил, какой стратегии должна придерживаться европейская страна

Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал недавнее обращение бизнесменов из Германии, которые выступили в защиту проекта "Северный поток – 2" от американских санкций. По мнению эксперта, заявления предпринимателей недостаточно для изменения ситуации.

Политолог пояснил, что выступившие в поддержку России немецкие бизнесмены – только малая часть экономики этой страны. Для того чтобы развернуть ситуацию и защитить суверенитет Германии от настойчивого прессинга со стороны США, необходимы более решительные меры, пишет НСН.



"Я все еще жду более жестких заявлений от немецкого правительства", – подчеркнул Александр Рар.

Он также добавил, что в этом вопросе должны принять участие крупные участники бизнеса – "капитаны немецкой экономики". Тогда, возможно, ситуация изменится, отмечает РИА ФАН.



Ранее глава Восточного комитета экономики Михаэль Хармс заявил, что германские бизнесмены потребуют ответных мер со стороны ФРГ, в случае, если США реализуют свои угрозы по введению очередных санкций в отношении газопровода.