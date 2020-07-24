"Вызывает беспокойство": Песков о санкциях США против "Северного потока - 2"

"Вызывает беспокойство": Песков о санкциях США против "Северного потока - 2"
Дмитрий Песков. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
В Кремле напомнили, что другие страны-участницы строительства не одобряют подобных мер

Санкции Соединенных Штатов в отношении "Северного потока – 2" не соответствуют законодательным нормам. Москва займется анализом ситуации для создания стратегии по реализации проекта, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга, прошедшего 24 июля.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что позиция Вашингтона "вызывает беспокойство" у всех участников проекта, в который вовлечено несколько государств и множество крупных организаций.

Представитель Кремля добавил, что участники "Северного потока – 2" считают санкции "неприемлемыми".

Ранее стало известно, что американский Сенат поддержал внесение в национальный бюджет поправок о введении дополнительных ограничений в отношении участников строительства трубопровода, сообщает РИА "Новости".

"Утро. ру" писало, что немецкий политолог Александр Рар призвал Берлин к решительным действиям в ответ на американские санкции по "Северному потоку – 2". Специалист заявил, что это необходимо для реализации проекта и защиты суверенитета Германии.

Егор МАЛКОВ

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