Серьезного ущерба американские ограничения не нанесут, считает он

Член Российской академии наук Руслан Гринберг оценил, к какому результату могут привести санкции США, направленные против "Северного потока – 2". Он считает, что американцы не смогут помещать завершению строительства, а добиться сближения России и стран Европы – вполне.

В интервью "Украина.ру" Гринберг рассказал, что Штаты наплевали на дух свободного рынка и теперь без всякого смущения демонстрируют, что готовы пойти на радикальные меры, лишь бы строительство газопровода было отложено.

Однако эксперт считает, что санкции США могут лишь отсрочить завершения строительства, но никак не помешать ему.

"Но, может быть, нет худа без добра? Может быть, произойдет если не альянс, то сближение между Европейским союзом и Россией", – говорит он.

Напомним, недавно в США приняли новый проект оборонного бюджета, который подразумевает введение новых санкций против "Северного потока – 2". В Кремле заявили, что подобное вызывает беспокойство из-за вовлеченности в проект других стран.

Однако Германия планирует ударить по Штатам ответными действиями.