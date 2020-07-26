Американцы начали давить на страны Европы еще сильнее, чтобы помешать строительству газопровода

Журналистам стало известно, что около 12 представителей трех ведомств США – Госдепа, Минфина и Минэнерго – пообщались с сотрудниками фирм, задействованными так или иначе в строительстве "Северного потока – 2". Американцы намекают в разъяснительных беседах европейцам на то, что дальнейшее участие в проекте станет для них проблемой.

Как рассказал один из источников немецким журналистам, американцы, хоть и говорили доброжелательно во время видеоконференций с подрядчиками газопровода, но дали понять, что хотят сделать так, чтобы "Северный поток – 2" не заработал.

"Я считаю, что угрозы очень и очень серьезные",

– цитирует одного из источника издание Die Welt.

Сейчас США в процессе принятия оборонного бюджета на следующий год. Сенат уже поддержал документ, в который включены новые санкции против "Северного потока – 2", а также "Турецкого потока".

В конце 2019-го США уже ввели рестрикции против проекта. Тогда строительство газопровода приостановилось. В Европе уже не раз говорили о том, что обеспокоены новыми ограничительными мерами. Так, в Германии уже готовятся к ответу на действия США. В Берлине не исключают, что объявят взаимные санкции. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что американские рестрикции не помешают завершению строительства "Северного потока – 2", а, заодно, сплотят Европу и Россию. Пока же приступить к работам мешает нерест трески.