Работы простаивают по необычной причине

Уже два месяца российский трубоукладчик не может возобновить работы по достраиванию "Северного потока – 2". Однако дело не в новых американских санкциях или иные политических обстоятельствах. На замедление строительства повлиял нерест трески.

Немецкий журналист Мартин Меллер указывает, что такой простой пришелся Копенгагену весьма кстати перед переговорами с госсекретарем Штатов. Хотя Дания дала официальное разрешение на продолжение работ в месте, где есть риск взрыва снарядов с ядовитыми газами, потопленных во времена Второй мировой.

Сейчас из-за нереста все работы по достраиванию "Северного потока – 2" отложены как минимум до сентября. Однако как дальше будет складываться ситуация с выдачей разрешения неизвестно – в Копенгаген прибыл Помпео, призвавший датскую сторону к лояльности. Эксперты не исключают, что до 1 октября Америка может объявить о новых санкциях.

Однако российский политолог Руслан Гринберг полагает, что новые меры США от силы затормозят строительство, но никак ему не помешают. Вместо этого Россия может сплотиться со странами Евросоюза.