Строительство "Северного потока - 2" заморозилось

Строительство "Северного потока - 2" заморозилось
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Работы простаивают по необычной причине

Уже два месяца российский трубоукладчик не может возобновить работы по достраиванию "Северного потока – 2". Однако дело не в новых американских санкциях или иные политических обстоятельствах. На замедление строительства повлиял нерест трески. 

Немецкий журналист Мартин Меллер указывает, что такой простой пришелся Копенгагену весьма кстати перед переговорами с госсекретарем Штатов. Хотя Дания дала официальное разрешение на продолжение работ в месте, где есть риск взрыва снарядов с ядовитыми газами, потопленных во времена Второй мировой. 

Сейчас из-за нереста все работы по достраиванию "Северного потока – 2" отложены как минимум до сентября. Однако как дальше будет складываться ситуация с выдачей разрешения неизвестно – в Копенгаген прибыл Помпео, призвавший датскую сторону к лояльности. Эксперты не исключают, что до 1 октября Америка может объявить о новых санкциях. 

Однако российский политолог Руслан Гринберг полагает, что новые меры США от силы затормозят строительство, но никак ему не помешают. Вместо этого Россия может сплотиться со странами Евросоюза. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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