Немецкий депутат раскрыл замысел США по "Северному потоку - 2"

Немецкий депутат раскрыл замысел США по "Северному потоку - 2"
Фото: Jason Langley/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Преследуя свои цели, американцы ни перед чем не остановятся

Вашингтон позволяет себе вмешиваться во внутренние дела Германии и всего Европейского союза, тем самым нарушая суверенитет независимых государств. Так прокомментировал очередное давление со стороны США на газопровод "Северный поток – 2" глава немецкого парламента по вопросам энергетики Клаус Эрнст.

Как отметил политик, действия Соединенных Штатов демонстрируют полное безразличие к интересам кого бы то ни было, кроме самих американцев.

При этом Вашингтон готов использовать любые методы, чтобы добиться своих целей и получить выгоду. Каким образом это отразится на экономике других стран, Белый дом не интересует, пишет РИА "Новости".

По мнению депутата, Берлину не удастся разрешить противоречия с Вашингтоном в ближайшее время.

Ранее член Российской академии наук Руслан Гринберг заявлял, что Россия и Евросоюз сплотятся из-за санкций против "Северного потока – 2".

Ольга ФЕДОРОВА

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