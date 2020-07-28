Украина попытается сорвать запуск "Северного потока - 2" вместе с Польшей

Украина попытается сорвать запуск "Северного потока - 2" вместе с Польшей
Газопровод. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Представители двух стран посчитали проект небезопасным

Польша и Украина решили объединиться, чтобы противостоять реализации российского проекта "Северный поток – 2". По мнению официальных представителей этих двух стран, он может негативно сказаться на безопасности Европы в сфере энергетики.

Взаимодействие в этой отрасли и свою роль в данном процессе специалисты обсуждали на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу МИД Украины.

В ходе беседы представители обоих государств высказали намерение и дальше продолжать сотрудничество в энергетической отрасли между Украиной, Польшей и Соединенными Штатами Америки. Главной целью в этом они видят расширение источников энергоснабжения и переориентацию рынка сбыта.

Также собравшиеся высказали свои опасения, которые касаются "Северного потока – 2". Представители Польши и Украины пришли к выводу, что реализации этого проекта необходимо помешать.

Напомним, строительство газопровода "Северный поток – 2", которым занимались подрядчики из Европы, было приостановлено. Это произошло по причине санкций Америки. Позже представители "Газпрома" сообщили, что данный проект не завершен лишь на 6%. Поэтому его достраиванием теперь займется Россия.

Ранее немецкий депутат Клаус Эрнст рассказал о намерениях США по проекту "Северный поток – 2". По мнению специалиста, американская сторона переживает исключительно о собстенных интересах.

Юлия ЕВГРАФОВА

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