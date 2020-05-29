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Украина добровольно передала США свой ценный актив в обмен на переплату за газ

Украина добровольно передала США свой ценный актив в обмен на переплату за газ
Фото: Jan Koller/CTK/www.globallookpress.com
Киев получит СПГ намного дороже, чем закупал бы в Европе

Меморандум, подписанный между правительством Украины и Louisiana Natural Gas Exports, жителям Незалежной представили как "беспрецедентный проект", который сделает Киев энергетически независимым. Но при ближайшем рассмотрении дело оказалось грандиозным обманом, цель которого передать американцам действительно ценный актив – государственные газовые подземные хранилища на территории Украины – и вынудить Киев покупать дорогой газ.

Соглашение предусматривает закупку у США  в течение 20 лет по 5,5 млрд кубометров (в пересчете после регазификации) СПГ в год. Оговорено, что его стоимость будет зависеть от действующих расценок на бирже Henry Hub. Но уже сейчас СПГ там стоит на треть дороже, чем, к примеру, на европейской TTF, пишет РИА "Новости".

К цене самого газа прибавится стоимость услуг по сжижению и регазификации – $105 +$10 долларов за 1 тыс.кубов, еще около $36 за транзит до терминала в Польше, плюс дорога от Польши до Украины. Итого Киев будет платить за американский газ безумные $216 за тысячу кубов. 

США же вдобавок к такому прекрасному рынку сбыта получат в свое распоряжение 12 подземных хранилищ. Они уже подсчитали, что там поместится 3 млрд кубометров газа. Предполагается заполнять резервуары в "низкий" сезон, а потом продавать его Европе в зимний период по более выгодным ценам.

А чтобы Киеву не было обидно, ему пообещали помощь со строительством и ремонтом газотранспортной инфраструктуры на украинско-польском участке. Вот только для увеличения объема транспортировки газа в данном направлении в инфраструктуру со своей стороны должна вкладываться и Польша. Ей никто помощь не предлагал, а сама она не собирается тратиться на новые трубы, ее и так все устраивает.

Есть и еще один подозрительный момент. Компания Louisiana Natural Gas Exports была создана лишь в 2018 г., и контракт с Украиной – ее первая международная сделка. Известно, что ею управляет другая компания – Capitol Services. При такой цепочке судьба украинских хранилищ становится непредсказуемой.

Ранее стало известно, что Китай и страны ЕС начали разрывать контракты с американскими производителями СПГ.

Николай ВИКТОРОВ

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