Больше половины контрактов на июль расторгнуты

Американцы столкнулись с проблемой сбыта сжиженного природного газа (СПГ). Покупатели в Европе и Азии предупреждают партнеров в США об отказе от заключенных ранее контрактов.

В январе – апреле 2020 г. в американских портах проходило по 60 - 75 отгрузок СПГ в месяц. Но коронавирусный кризис привел к тому, что потребители расходовали меньше топлива, чем планировали. Их хранилища уже заполнены, а впереди летний сезон, когда потребление газа и так традиционно снижается. Новые поставки газа просто не нужны.

В результате компания Cheniere Energy – крупнейший производитель СПГ в США – уже получила отказ от десяти поставок в июне и 30 в июле, сообщает Bloomberg. Просьбу отменить часть июльских отгрузок получили еще несколько американских производителей СПГ.

По оценке аналитиков, в общей сложности в июле 2020 г. США могут лишиться до 60% продаж СПГ в страны Европы и Азии.

Ранее сообщалось, что Турция нарастила объем покупки СПГ, в том числе американского, за счет сокращения поставок трубопроводного российского газа.