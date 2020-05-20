Долгожданный "Турецкий поток" оказался не нужен

Поставки российского газа в Турцию в марте 2020 г. сократились в семь раз – до 210 млн кубометров. Таковы данные Федеральной таможенной службы РФ. Эксперты пояснили, что турки переходят на более дешевое топливо.

Еще в 2018 г. "Газпром" поставлял в Турцию почти 3 млрд кубометров газа в месяц. Но уже в 2019 г. ситуация резко изменилась. Несмотря на построенный газопровод "Турецкий поток", объем поставок стал сокращаться. Со второго места по уровню потребления российского трубопроводного газа (на первом – Германия) Турция скатилась ниже десятого. Сейчас она покупает у "Газпрома" топлива меньше, чем, например, Литва.

В первую очередь, дело, конечно, в ценах. Нефтяной кризис и пандемия коронавируса привели к тому, что сильно подешевел сжиженный природный газ (СПГ). На него-то и пересели турки. Танкеры к ним идут из Алжира, Катара, Нигерии и США. По оценке представителя компании по исследованию рынка Rystad Energy Карлоса Торреса Диаса, СПГ обходится Турции сейчас в три раза дешевле, чем российский газ.

Как следствие – трубопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" в марте 2020 г. были задействованы всего на 10%. Небольшие частные турецкие компании, с которыми у "Газпрома" долгосрочные контракты, даже идут на нарушение условия "бери или плати", отказываясь от поставок, передает Hellenic Shipping News.

А вот государственная Botas, чей контракт с РФ на 8 млрд кубометров в год заканчивается в 2021 г., уже сообщила о намерении добиваться от "Газпрома" значительных скидок – или новой сделки не будет. Правительство Турции эту позицию полностью разделяет: "Доступность дешевого СПГ и падающий спрос дают сигнал нашим трубопроводным поставщикам, что им необходимо проявить гибкость", - цитирует издание Finanzen замминистра энергетики Турции Алпарслана Байрактара.

Ситуацию усугубляет ситуация в Сирии, где Россия и Турция оказались по разные стороны баррикад, а США старательно усиливают противоречия. Доходит до того, что эксперты всерьез обсуждают вероятность российско-турецкой войны.

Ранее стало известно, что из-за сокращения экспорта и падения стоимости на углеводороды выручка "Газпрома" по итогам 2020 г. может сократиться вдвое.

Трубопровод "Турецкий поток", проложенный по дну Черного моря, был торжественно запущен в январе 2020 года.