Россия потеряет деньги от продажи газа
Из-за коронавируса спрос на углеводороды в мире сильно сократился. В результате экспорт российского газа падает, снижаются и цены на него. По итогам года выручка "Газпрома" может сократиться вдвое.
"Экспорт газа в 2020 г. снизится на 16,4% - с 199,2 млрд до 166,6 млрд кубометров. Средняя цена газа упадет на 37% – с $210,6 до $133 за 1 тыс. кубов", – приводит РБК прогноз "Газпрома".
В этом случае выручка российского концерна от зарубежных поставок составит примерно $22 млрд, считает представитель агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По сравнению с $42 млрд, которые получил "Газпром" в прошлом году, выручка компании упадет почти вдвое.
Более того, по оценкам Fitch, при стоимости газа ниже $100 за 1 тыс. куб. м экспорт уже убыточен. Между тем 22 апреля цены в Европе падали до $67 и даже до $43 за 1 тыс. кубометров. При такой стоимости сырья "Газпрому" выгоднее продавать сырье внутри страны, а не заниматься зарубежными поставками.
Впрочем, аналитики полагают, что уже с середины лета спрос на энергоносители начнет восстанавливаться, и к зиме стоимость газа дойдет до $120 – 130 за тысячу кубов. Но это произойдет в том случае, если не будет второй волны коронавируса.
Ранее стало известно, что нефтяной рынок позитивно отреагировал на сокращение странами ОПЕК+ добычи нефти. Цены на черное золото после рекордного падения пошли вверх. О том, как низкие цены на углеводороды отразятся на бюджете России, "Утро.ру" писало ранее.
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