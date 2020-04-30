Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Россия потеряет деньги от продажи газа

Россия потеряет деньги от продажи газа
Фото: pixabay.com
"Газпром" предупредил о сниении выручки в 2020 году

Из-за коронавируса спрос на углеводороды в мире сильно сократился. В результате экспорт российского газа падает, снижаются и цены на него. По итогам года выручка "Газпрома" может сократиться вдвое.

"Экспорт газа в 2020 г. снизится на 16,4% - с 199,2 млрд до 166,6 млрд кубометров.  Средняя цена газа упадет на 37% – с $210,6 до $133 за 1 тыс. кубов", – приводит РБК прогноз "Газпрома".

В этом случае выручка российского концерна от зарубежных поставок составит примерно $22 млрд, считает представитель агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По сравнению с $42 млрд, которые получил "Газпром" в прошлом году, выручка компании упадет почти вдвое.

Более того, по оценкам Fitch, при стоимости газа ниже $100 за 1 тыс. куб. м экспорт уже убыточен. Между тем 22 апреля цены в Европе падали до $67 и даже до $43 за 1 тыс. кубометров. При такой стоимости сырья "Газпрому" выгоднее продавать сырье внутри страны, а не заниматься зарубежными поставками.

Впрочем, аналитики полагают, что уже с середины лета спрос на энергоносители начнет восстанавливаться, и к зиме стоимость газа дойдет до $120 – 130 за тысячу кубов. Но это произойдет в том случае, если не будет второй волны коронавируса.

Ранее стало известно, что нефтяной рынок позитивно отреагировал на сокращение странами ОПЕК+ добычи нефти. Цены на черное золото после рекордного падения пошли вверх. О том, как низкие цены на углеводороды отразятся на бюджете России, "Утро.ру" писало ранее.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

С юмором о наболевшем: смешные анекдоты на 30 апреля

Свежая подборка лучших шуток от "Утро.ру"

Создатель "Новичка" нашел способ победить коронавирус

Когда-то средство избавило человечество от проказы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

932 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей