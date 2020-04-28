Подсчитаны потери бюджета России из-за падения цен на нефть
Россия недосчитается в 2020 г. примерно 50 млрд долларов из-за снижения стоимости нефти на мировом рынке и сокращения объемов экспорта черного золота. Такой прогноз сделали эксперты независимого агентства Argus.
Нефтяная отрасль РФ с марта терпит огромные убытки. Экспорт в апреле уже уходил в отрицательную зону. В дальнейшем цены хоть и должны стабилизироваться, но из-за соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи снизится и объем переработки сырья. В результате нефтяные компании потеряют 18 – 20 млрд дохода, а поступления налогов от этой отрасли в бюджет государства рухнут с ожидаемых 89,2 до 39 млрд долларов, передает "Коммерсант".
Часть потерь бюджета, возможно, удастся компенсировать за счет демпфера. Этот механизм власти и нефтяные компании РФ согласовали в 2018 году. Его суть в том, что при значительном повышении экспортной стоимости государство доплачивает производителям за сохранение уровня цен внутри страны, однако при падении цен на мировых рынках производители обязаны поддерживать определенный объем отчислений в бюджет.
В целом аналитики Argus считают, что средняя цена Urals в 2020 г. не превысит 27,7 доллара за баррель, передает телеканал "360". Учитывая, что ранее планировалось продавать баррель по 57 долларов, многие статьи бюджета страны придется пересматривать.
Впрочем, аналогичные проблемы будут у всех. По данным Bloomberg, мировой ВВП в 2020 г. сократится на 6 трлн долларов. Сильнее всего пострадает Европа – совокупный ВВП ЕС упадет на 8,1%. Потери США составят 6,4%, Японии – на 4%. И это оптимистичный прогноз, согласно которому второй волны пандемии коронавируса не будет, и экономики стран начнут восстанавливаться уже в третьем квартале текущего года. Если осенью COVID-19 вновь поднимет голову, с глобальной экономикой все будет гораздо хуже.
Ранее в Кремле рассказали о будущей индексации пенсий в связи с потерей доходов бюджета.
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