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В Кремле рассказали о планах индексировать пенсии после пандемии

В Кремле рассказали о планах индексировать пенсии после пандемии
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
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Социальные обязательства государства будут выполнены

Пенсионеры могут не волноваться: в 2021 г. размер выплат им непременно будет увеличен. В этом заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Россия – социально ориентированное государство. Поэтому выплаты социальных пособий, индексация пенсий останутся приоритетом, и средства на это будут предусмотрены в бюджете в полном объеме, несмотря на экономические трудности, связанные с коронавирусом.

"Могу с полной уверенностью сказать: Россия даже в самые тяжелые времена обладает возможностью и необходимым инструментарием, чтобы выполнять все свои социальные обязательства", – подчеркнул Песков в интервью "АиФ".

По его мнению, жизнь россиян вернется в обычную колею уже через пару месяцев. Конечно, после пандемии придется много работать, чтобы минимизировать ее последствия. "Государству нужно будет помогать гражданам, и вы видите, что оно уже помогает", – сказал Песков, отметив необходимость жестко контролировать, чтобы принятые решения выполнялись, не было "затыков", а помощь доходила до людей.

"Будет непростой период", – признал Песков, еще раз подчеркнув, что все социальные обязательства – и заявленные ранее, и объявленные в связи с коронавирусом – власти России непременно выполнят.

Ранее экономисты усомнились, что в бюджете РФ хватит денег на пособия безработным, поскольку их количество может вырасти в шесть раз из-за пандемии.

На текущей неделе ожидается телевизионное выступление президента Владимира Путина, во время которого он может продлить период нерабочих дней.

О том, какая в России запланирована индексация пенсий и какие дополнительные пособия могут получить граждане, "Утро.ру" писало ранее.

Последние новости о ситуации с коронавирусом можно узнать здесь.

Николай ВИКТОРОВ

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