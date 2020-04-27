Плюс 6198 заболевших: свежая статистика по коронавирусу в России на 27 апреля
К утру понедельника, 27 апреля, в России зарегистрировано 87147 случаев коронавируса. За весь период скончались 794 человека.
За сутки в стране коронавирус обнаружили у 6198 человек в 84 регионах, умерли 50 больных. В Москве – 2871 зараженных, в Московской области – 638. Об этом сообщает оперштаб. У 43,4% заболевших болезнь протекает без симптомов.
Есть и хорошие новости. Еще 349 пациентов за сутки вылечились от коронавируса в Москве, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.
"Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 3524", – сообщила она. Ракову цитирует оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.
В целом же в стране за сутки выздоровели 579 пациентов.
Ранее в Кремле анонсировали новое обращение президента Владимира Путина к россиянам относительно ситуации с эпидемией коронавируса. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава государства выступит с заявлением уже на этой неделе и обозначит перспективы. Вероятно, Путин сообщит, продлят ли режим самоизоляции. Он действует до 30 апреля. По мнению экспертов, жесткие меры нельзя снимать еще как минимум две недели. Скорее всего, россиянам придется сидеть дома на майские праздники.
Ранее академик РАН предположил, что пандемия коронавируса пойдет на спад в июне.
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