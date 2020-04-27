Последние данные на 27 апреля – в подборке "Утро.ру"

Минобороны России сообщило, что с марта почти 900 военных заразились коронавирусом. Тесты на COVID-19 показали положительный результат у 874 человек. Из них четверо – в тяжелом состоянии.

Данные о вспышке коронавируса в армии приводятся на сайте военного ведомства. Также сообщается о 779 случаях коронавируса у курсантов и преподавателей высших военных учебных заведений за весь период, отмечает телеканал "360".

В Москве, по последним данным, за сутки от коронавируса умер 31 человек. Статистику приводит оперштаб.

Тем временем главный терапевт Минздрава, академик РАН, завкафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России. По его мнению, пандемия пойдет на спад в июне. Он привел в пример распространение SARS 2002 г. и MERS в 2012 году. Эпидемии этих заболеваний продолжались по три с половиной месяца, пишет "ФедералПресс".

"Есть определенный цикл заболеваний, поэтому давайте считать: март, апрель, май. В середине июня мы должны ожидать, что эта проблема пойдет на нет", – заявил эксперт в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

Как сообщалось ранее, в России зарегистрировано 80949 случаев коронавируса. За весь период от COVID-19 умерли 747 человек.

В мире, по данным института Хопкинса, который публикует статистику онлайн, на 27 апреля коронавирус выявили у 2971669 человек, скончались 206542 человека.