От COVID-19 всего скончалось 747 россиян

В России за сутки коронавирус подтвердился у 6361 человек в 83 регионах. Всего в стране заражены 80 949 жителей. У 45% пациентов нет симптомов болезни. Об этом сообщил оперативный штаб.

В Москве за день китайскую инфекцию нашли у 2971 горожан. В Подмосковье диагноз подтвердился у 576 человек, в Нижегородской области – у 153, в Санкт-Петербурге – у 151.

От COVID-19 за сутки умерло еще 66 россиян. За все время эпидемии коронавирус унес жизни 747 человек.

При этом продолжает расти количество выздоровевших. Так, за сутки их число составило 517 человек. Всего вылечились 6767 россиян.

Пожилым людям могут ослабить ограничения по самоизоляции после майских праздников. Пока же власти ужесточают меры – в Нижегородскую область с понедельника нельзя будет въехать людям без прописки или экстренного рабочего пропуска. В Кузбассе с 5 мая появятся электронные пропуска.