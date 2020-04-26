Россияне не смогут купить спиртное с 30 апреля по 10 мая

Жители Курганской области останутся без алкоголя на 11 дней. Такое решение приняли власти региона. Об этом сообщил оперативный штаб в соцсети "Вконтакте".

Как говорится в заявлении, данная мера нужна для борьбы с коронавирусом. Даже кафе и рестораны не смогут продавать спиртное в эти дни.

Также жители области не смогут приобрести горючие вещества и средства для разжигания огня.

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