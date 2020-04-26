Последние новости о коронавирусе в России на 26 апреля
По последним данным, в России на 26 апреля 74 588 больных. В регионах продолжают выявлять новые случаев заражения. В Москве за сутки вновь зафиксированы десятки смертей. Еще один регион закрывается со следующей недели. МЧС рассказало, при каком условии можно покинуть свой дом. Пожилым людям могут разрешить дольше находиться на свежем воздухе после майских праздников.
В Москве за сутки умерло 38 человек с пневмонией и подтвержденным диагнозом, сообщил оперативный штаб в телеграм-канале. В Санкт-Петербурге с начала апреля скончались четыре медсестры с COVID-19, об этом рассказали в городском комитете по здравоохранению "Интерфаксу". Собеседник агентства объяснил, что у них были другие заболевания, либо они заразились не на работе.
Появляются и новые очаги заражения. Так, в вахтовом поселке Белокаменка Мурманской области китайскую инфекцию нашли у 105 человек за сутки . Об этом поведал региональный оперштаб в соцсети "Вконтакте". Всего на площадке 791 больной. На Алтае диагноз подтвердили у 68 человек, пишет оперштаб в соцсети.
Власти продолжают вводить новые ограничения, чтобы затормозить распространение инфекции. Так губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сказал в "Инстаграм", что с 27 апреля въехать в регион можно будет лишь тем, у кого есть прописка, или по экстренным рабочим пропускам.
Однако бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил РИА "Новостям", что режим самоизоляции можно будет ослабить для пожилых людей после майских праздников, когда установится летняя погода.
В Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России отметили, что нарушить режим самоизоляции можно, если есть угроза жизни, например, пожар или взрыв газа, тогда разрешается покинуть дом.
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