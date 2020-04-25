Коронавирус в России: последние новости на 25 апреля
На вечер 25 апреля коронавирусом в России заразились 74755 человек, причем 5989 из них – за последние сутки. Самая тяжелая ситуация в Москве: в столице COVID-19 диагностировали 39509 пациентам, однако и в регионах инфицированных стало больше. Несмотря на то, что почти у половины больных китайская инфекция проходит бессимптомно, число смертей так же растет, а заражаться все чаще стали дети. Жертвами COVID-19 становятся и медики, которые борются за жизнь пациентов.
Первый корпус Клинического онкологического диспансера №1 в Краснодаре закрыли на карантин – в учреждении обнаружили коронавирус, пишет "Кубанские новости". Очаг инфекции выявили и в тульской исправительной колонии №2. 11 пациентов госпитализировали с COVID-19, передает "Интерфакс".
Заболеть могут не только пожилые люди, как это считалось ранее, но молодые. Так, в Калининградской области COVID-19 подхватили трое детей, сообщает Kgd.ru. Всем им было меньше 14 лет. А по данным "Волга-Медиа.ру", в Волгограде коронавирусом заразился годовалый ребенок. Скорее всего, инфекцию он подхватил от отца.
Жертвой инфекции стал еще один врач, который работал с больными коронавирусом. Трагедия произошла в Ставропольском крае, рассказал губернатор региона Владимир Владимиров. От коронавируса погибает все больше медработников. Российские врачи опубликовали список умерших коллег, чтобы почтить их память.
В связи с усилением распространения коронавируса, в некоторых регионах решили ужесточить ограничения. Так, в Кузбассе введут электронные пропуска с 5 мая. Об этом заявил губернатор Сергей Цивилев.
В столице, по данным МВД, правила по борьбе с COVID-19 соблюдает большинство водителей. Пропускную систему в Москве ввели с 15 апреля и лишь 4,5% проверенных автомобилистов ездили без специального кода, пишет РИА "Новости".
На вопросы когда закончится пандемия и сколько еще продлятся ограничения, специалисты не могут дать точного ответа. Однако одним из последствий COVID-19 станет более бережное отношение людей к своему здоровью, приводит слова врача Алексея Света РИА "Новости".
Тем не менее пока важно соблюдать самоизоляцию: то, что коронавирусом нельзя заразиться второй раз, пока не доказано. ВОЗ считает, что антитела не гарантируют иммунитет к COVID-19.
Подробная статистка по коронавирусу в России – в материале "Утро.ру".
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