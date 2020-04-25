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Плюс 5966 зараженных: свежая статистика по коронавирусу на 25 апреля

Плюс 5966 зараженных: свежая статистика по коронавирусу на 25 апреля
Фото: pixabay.com
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Наибольшее число заболевших находится в Москве

На утро 25 апреля стало известно, что коронавирусом заразилось еще 5966 россиян. Всего в стране зафиксировано 74 588 случаев инфицирования.

В Москве на данный момент заражено 39509 граждан. В области более всего 8494 человека. 

На вечер 24 апреля в столице погиб от инфекции 41 горожанин. Среди умерших много молодых людей. Всего от COVID-19 в Москве на вечер 24 апреля скончалось 366 пациентов. 

Глава Роспотребнадзора выступила с заявлением, что жесткие меры по борьбе с китайской инфекцией следует продлить еще как минимум на 2 недели, потому что Россия еще не вышло на плато по заболеваемости.

В Минпромторге анонсировали дату начала выпуска вакцины от коронавируса. Планируется, что препарат начнут производить до конца года. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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