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Назван срок начала выпуска вакцины против коронавируса в России

Назван срок начала выпуска вакцины против коронавируса в России
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Производство препарата планируется начать до конца года

О том, когда вакцина против нового вируса станет доступной для россиян, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, с июня специалисты намерены начать доклинические и затем клинические испытания препарата.

"…для того, чтобы до конца года – будем стараться всячески, чтобы это было быстрее – выдать уже готовую вакцину для использования людьми", – заявил Мантуров в интервью RT.

Министр также прокомментировал производство средств индивидуальной защиты, спрос на которые во время пандемии COVID-19 в России резко вырос. Он отметил, что сейчас в стране производится порядка 8 миллионов масок в сутки, кроме того, для медиков создают новые многоразовые защитные костюмы.

Ранее в Кремле заявили, что президент Владимир Путин решит, продлевать ли карантин, введенный из-за коронавируса, в течение недели. Напомним, ограничительные меры введены до 30 апреля.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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