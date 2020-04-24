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Изолированная звезда "Папиных дочек" спряталась в холодильнике

Изолированная звезда "Папиных дочек" спряталась в холодильнике
Мирослава Карпович. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Мирослава Карпович нашла неожиданное укрытие на карантине

Актриса из популярного сериала "Папины дочки" поделилась в Инстаграм забавным фото.

На снимке, который появился в ее сторис, Мирослава при полном параде – в платье и красных туфлях на каблуке – сидит в холодильнике. Выражение лица у актрисы при этом такое, будто ее застукали за тайным занятием. Анимированное фото появилось в ленте звезды чуть раньше – в холодильнике еще и пылает огонь. В сторис же Карпович снабдила кадр хештегом #самоизоляция и смеющимся смайлом. При этом она с юмором отметила, как ей удобно там сидеть – мол, все компактно и под рукой.

Несмотря на то, что сериал давно окончен и "папина дочка" выросла, внимание многих россиян до сих пор приковано к Мирославе. В соцсетях она часто делится кадрами с фотосессий, иногда довольно откровенными. Теперь же, в режиме самоизоляции, когда звезды остались временно без работы, она нашла себе новое занятие – в Инстаграм Карпович публикует забавные заметки.

Ранее звезду "Папиных дочек" увидели в аэропорту с Павлом Прилучным после того, как стало известно о его разрыве с супругой.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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