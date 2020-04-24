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Еще 41 смерть от коронавируса: озвучена свежая статистика по Москве

Еще 41 смерть от коронавируса: озвучена свежая статистика по Москве
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
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Среди умерших - молодые люди

Общее число скончавшихся от COVID-19 в Москве на вечер 24 апреля составляет 366 человек. По последним данным, за сутки от коронавируса умер еще 41 пациент.

Среди жертв инфекции – больные от 34 до 92 лет, передает оперштаб. У большей части пациентов были сопутствующие заболевания – вирусный гепатит, лейкоз, гипертония, диабет и другие.

Напомним, на утро пятницы, 24 апреля, по оперативным данным, в России за весь период было зарегистрировано 68622 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее на совещании, которое вице-премьер Татьяна Голикова провела с ведущими экспертами и вирусологами, специалисты заявили, что жесткие ограничения снимать еще рано. Режим самоизоляции следует сохранять еще как минимум две недели.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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