Среди умерших - молодые люди

Общее число скончавшихся от COVID-19 в Москве на вечер 24 апреля составляет 366 человек. По последним данным, за сутки от коронавируса умер еще 41 пациент.

Среди жертв инфекции – больные от 34 до 92 лет, передает оперштаб. У большей части пациентов были сопутствующие заболевания – вирусный гепатит, лейкоз, гипертония, диабет и другие.

Напомним, на утро пятницы, 24 апреля, по оперативным данным, в России за весь период было зарегистрировано 68622 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее на совещании, которое вице-премьер Татьяна Голикова провела с ведущими экспертами и вирусологами, специалисты заявили, что жесткие ограничения снимать еще рано. Режим самоизоляции следует сохранять еще как минимум две недели.