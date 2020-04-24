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Врач оценил шансы Бабкиной вернуться на сцену

Врач оценил шансы Бабкиной вернуться на сцену
Надежда Бабкина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Восстановится ли голос певицы после болезни, медик пока не может точно сказать

Надежда Бабкина, которая попала в больницу с подозрением на коронавирус, постепенно идет на поправку. По слухам, еще совсем недавно певица не могла говорить, теперь же к ней начал возвращаться голос. Сможет ли артистка вновь петь на сцене после болезни, рассказала врач-фониатр Надежда Гвоздецкая.

Коронавирус – болезнь новая, поэтому его последствия еще до конца не изучены. Врач отметила: что-либо сказать о состоянии гортани пока нельзя, к тому же сразу после простудных заболеваний нельзя смотреть голосовые связки. Даже привычная ОРВИ дает осложнения на голос, а Бабкина перенесла и ИВЛ, и искусственную кому. Однако Гвоздецкая заверила: обычно певцы восстанавливаются и выступают дальше.

Специалист рассказала сайту "Комсомольская правда", что пока вообще не стоит говорить о голосе Бабкиной. Для любого певца это смысл жизни, а народной артистке прежде всего нужно восстановить силы и полностью победить болезнь. Врач также добавила, что у Бабкиной голос очень мощный и понадеялась, что певица перенесет сложившуюся ситуацию достойно.

Коронавирус у Надежды Бабкиной не подтвердился, хотя и первый тест показал положительный результат. Сейчас состояние певицы улучшилось – она впервые за долгое время вышла на связь с родными.

Карина СИРАЗОВА

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