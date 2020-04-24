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Состояние Бабкиной в больнице изменилось

Состояние Бабкиной в больнице изменилось
Надежда Бабкина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица пришла в себя и связалась с родными

Надежда Бабкина, которая лежит в больнице с воспалением легких, пошла на поправку. Радостным событием поделились представители народной артистки.

После слухов о заторможенном состоянии певица вышла на связь с родными и своим концертным директором, рассказал Сергей Горох. По его словам, настроение звезды улучшилось, она заказала в палату вкусной еды и расспросила о последних новостях. Сегодня Бабкина планирует поздравить свою внучку с днем рождения, пишет телеграм-канал RT.

О положительной динамике лечения РИА "Новости" также рассказал исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин. Однако он добавил, что артистке еще понадобится время на восстановление.

А вот по данным источника Собеседник.Ru, состояние Бабкиной пока остается пограничным. Организм певицы еще ослаблен, врачи опасаются: может произойти что угодно. По словам источника издания, артистке предстоит еще долгая реабилитация.

О том, что Бабкиной практически после месяца пребывания в клинике стало лучше, Собянин говорил и ранее. Певица позвонила своему сыну, хотя до этого, по слухам, не могла говорить и есть самостоятельно.

Несмотря на тяжелое состояние, в котором была народная артистка, коронавирус у нее не подтвердился – звезду лечат от пневмонии.

Карина СИРАЗОВА

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