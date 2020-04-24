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Умерли 60 человек за день: свежая статистика по коронавирусу на 24 апреля

Умерли 60 человек за день: свежая статистика по коронавирусу на 24 апреля
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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За день COVID-19 подтвердили у 5849 россиян

На утро 24 апреля стало известно, что в России 68622 зараженных китайской инфекцией. За сутки коронавирус подтвердили у 5849 человек в 82 регионах страны. У 46% не было признаков болезни. Об этом рассказал оперативный штаб.

В Москве оказались инфицированы COVID-19 2957 человек. В Подмосковье – 611, а в Санкт-Петербурге – 253. 

Умерли за сутки 60 пациентов. За все время эпидемии скончались 615 россиян. У многих ушедших из жизни граждан находят сопутствующие заболевания. 

При этом за сутки выздоровели 677 пациентов. А всего в стране с инфекцией справились 5568 граждан. В Москве за сутки вылечились 287 человек, а за все время – 2735. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова, передает телеграм-канал оперштаба. 

Ученые полагают, что пандемия может завершиться через шесть – семь месяцев после ее начала. На плато Россия выйдет примерно через месяц. А вот президент США Дональд Трамп и вовсе заявил, что солнечный свет убивает коронавирус. После завершения эпидемии стране может грозить вспышка другой инфекции.

Полина ИВАНОВА

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