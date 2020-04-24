Последние новости о коронавирусе в России на 24 апреля
На 24 апреля COVID-19 заразились 2,7 миллиона человек. В России – 62773. Коронавирус продолжает уносить жизни москвичей. В Ивановской области жителям запретили ходить без медицинских масок. Пандемия продлится не менее шести – семи месяцев. В Минздраве рассказали о необычном течении болезни у пациентов.
В Москве за сутки скончались 37 больных китайской инфекцией в возрасте от 37 до 86 лет. У большинства из них были хронические заболевания, пишет оперштаб в телеграм-канале.
Российские власти продолжают вводить новые ограничения, чтобы затормозить распространение коронавируса. Так, в Ивановской области жители теперь обязаны ходить на работу и в магазины в медицинских масках, говорится на сайте правительства.
При этом ученые дают неутешительные прогнозы. Пандемия может продлиться не менее шести – семи месяцев с ее начала, считает глава отдела Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи, подразделения Института вирусологии имени Д.И. Ивановского Александр Бутенко. О том, что этот коронавирус похож на предыдущие, пандемии, которые как раз и длились этот срок, он рассказал "Интерфаксу".
При этом главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев сообщил "Ленте.ру", что Россия может выйти на плато через месяц. Этот этап эпидемии продлится три – четыре недели. При хорошем сценарии все завершится к концу лета. Он также отметил, что легкие у ковидных больных выглядят, как "булыжные мостовые".
А "Российской газете" Авдеев сообщил о том, что пневмония, которая развивается у зараженных COVID-19, протекает необычно. Например, у некоторых больных нет симптомов – кашля или лихорадки. Пневмонию врачи у них находили только после томографии.
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