Врачи стали уделять меньше времени ВИЧ-инфицированым

После того как пандемия коронавируса закончится, в стране может вспыхнуть другая инфекция – вирус иммунодефицита человека. Сейчас все специалисты подобных центров привлечены к работе по борьбе с китайским вирусом, а профилактике ВИЧ стали уделять меньше времени, – такие данные предоставил фонд "Фокус-медиа".

Кроме того, центры, где человек мог быстро провериться на наличие инфекции, где-то перестали работать частично, а где-то полностью. Об этом заявила директор фонда Евгения Алексеева, ссылаясь на данные региональных центров.

Именно из-за этого уже после окончания пандемии коронавируса может разом возникнуть много инфицированных ВИЧ. Вспышка вируса грозит из-за того, что наркотики люди продолжили употреблять по-прежнему, но обратиться за помощью теперь некуда, добавляют "Известия".

Масштаб вспышек будет отличаться в зависимости от региона. Наибольшее число заболевших может появиться в Сибири и на Урале – в Новосибирской, Кемеровской и других областях, поясняет URA.RU.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что носители ВИЧ могут быть более устойчивы к заражению. По словам специалиста, в первые годы после заражения иммунитет вырабатывает больше антител к различным вирусам.