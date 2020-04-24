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Подсчитаны возможности России прожить на накопленные резервы

Подсчитаны возможности России прожить на накопленные резервы
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нефтяной кризис негативно повлиял на толщину финансовой "подушки безопасности"

Денег в Фонде национального благосостояния (ФНБ) России хватит всего на два года, если цена нефти марки Urals будет держаться на уровне $15 за баррель. Об этом предупредили аналитики Deutsche Bank.

Сейчас в российской кубышке примерно $120 млрд, то есть около 9 трлн руб. по текущему курсу. Из-за рухнувшей нефти Минфин вынужден продавать валюту, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета от экспорта черного золота. Планируется, что в 2020 г. из ФНБ придется потратить более 2 трлн руб. – это если Urals стабильно будет стоить $20.

"При Urals по 15 долларов средств ФНБ будет достаточно, чтобы покрывать дефицит нефтегазовых доходов в течение чуть более двух лет. Но этот срок будет ближе к шести годам, если Urals будет стоить 30 долларов", – приводит РБК мнение аналитиков.

В апреле нефть сильно дешевела, контракты на майские поставки американской WTI падали до рекордных минус $37 за баррель, стоимость российской Urals доходила до $11. Страны ОПЕК+ договорились с мая сократить добычу нефти, чтобы сбалансировать спрос и предложение и поддержать цены, указывает телеканал "360". Но пока черное золото торгуется ниже прогнозов.

Ситуация в России осложняется тем, что из-за коронавируса просели и другие виды доходов бюджета, а расходы значительно возросли из-за пакета антикризисных мер поддержки граждан и бизнеса. Согласно бюджетному правилу, из ФНБ можно брать средства только на возмещение нефтегазовых поступлений, но аналитики не исключают, что РФ придется пересмотреть закон. Тогда финансовые запасы государства истают еще быстрее.

Ранее в РФ были приняты решения о выплатах людям, потерявшим работу из-за коронавируса. По прогнозу специалистов, пандемия продлится еще несколько месяцев.

Николай ВИКТОРОВ

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