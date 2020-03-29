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Раскрыты подробности о дополнительных деньгах россиянам на фоне пандемии

Раскрыты подробности о дополнительных деньгах россиянам на фоне пандемии
Фото: pixabay.com
Названы сроки начала выплат

Президент дал поручения правительству в связи со сложившейся из-за коронавируса ситуации.

По распоряжению Владимир Путина семьям с детьми до трех лет, которые имеют право на материнский капитал, будут платить по пять тысяч рублей в течение трех месяцев. Планируется, что пособия начнут перечислять уже с 1 апреля.

Единовременную выплату в апреле получат и ветераны ВОВ. Такое поручение Путин дал Минтруду и Пенсионному фонду России.

"…осуществить в апреле единовременную выплату отдельным категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Напомним, о дополнительных мерах, которые необходимо принять для поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса, Путин говорил ранее во время обращения к нации. Президент предложил также увеличить сумму пособия по безработице.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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