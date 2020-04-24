Трамп: солнце уничтожает коронавирус
Солнечные лучи способны уничтожить коронавирусную инфекцию, уверен американский лидер Дональд Трамп. Для того чтобы нейтрализовать опасный вирус, нужно подвергнуть тело мощному воздействию ультрафиолета, передает слова президента США телеканал CNN.
По мнению главы США, такой способ позволит уничтожить инфекцию "за минуту". При этом американский президент не сообщил, откуда у него такие сведения.
Согласно данным американского Университета Джона Хопкинса на 24 апреля, в США зафиксировано 869172 случая инфицирования коронавирусом. Страна остается лидером по числу заболевших.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что французские ученые определили температуру гибели коронавируса.
Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас
Смешные и злободневные: анекдоты дня на 23 апреля
Подборка актуальных шуток от "Утро.ру" поднимет настроение даже на самоизоляции
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Без симптомов: как распознать коронавирус
- Версия об искусственном происхождении COVID-19 провалилась
- Врачи одобрили народный метод борьбы с коронавирусом
- Америку сравнили со странами третьего мира из-за коронавируса
Здоровье
- Профилактика остеохондроза: простая гимнастика укрепит спину
- Мужской напиток: чем заменить воду по утрам
- Вызывают деменцию: ученые назвали опасные для мозга продукты
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик