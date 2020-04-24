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Трамп: солнце уничтожает коронавирус

Человеку нужно находиться на естественном свету в течение минуты, считает лидер США

Солнечные лучи способны уничтожить коронавирусную инфекцию, уверен американский лидер Дональд Трамп. Для того чтобы нейтрализовать опасный вирус, нужно подвергнуть тело мощному воздействию ультрафиолета, передает слова президента США телеканал CNN.

По мнению главы США, такой способ позволит уничтожить инфекцию "за минуту". При этом американский президент не сообщил, откуда у него такие сведения.

Согласно данным американского Университета Джона Хопкинса на 24 апреля, в США зафиксировано 869172 случая инфицирования коронавирусом. Страна остается лидером по числу заболевших.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что французские ученые определили температуру гибели коронавируса. 

Ольга ФЕДОРОВА

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