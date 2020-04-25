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Популярного российского музыканта задержали за прогулку в парке

Популярного российского музыканта задержали за прогулку в парке
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Исполнитель грубо нарушил правила карантина

Популярный музыкант, основатель группы "Секрет" Максим Леонидов с супругой были задержаны в Санкт-Петербурге за грубое нарушение правил карантина. Пара отправилась на прогулку в закрытый парк. Видео с места происшествия попало в распоряжение РЕН ТВ. 

"Мы гуляли в парке. К нам подъехали сотрудники полиции и сказали, что это незаконно и отвезли в отделение", – уточняет Леонидов на записи. Прямую трансляцию происходящего он вел на своей странице в социальной сети. 

По информации "Известий", в настоящий момент индицент практически исчерпан, однако исполнитель с женой все еще находятся возле отделения полиции №49. 

Напомним, что Максим Леонидов стал известен на всю страну в 1983 году, когда основал бит-квартет "Секрет". Профессионально группа начала выступать с 1985 г. Спустя 4 года Леонидов покинул коллектив и начал сольную карьеру. 

Ранее "Утро.ру" писало, что в Москве умерла главный редактор крупной радиостанции. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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