О ее гибели сообщил продюсер Иосиф Пригожин

Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова умерла в столице. Об этом проинформировал общественность известный продюсер Иосиф Пригожин, разместив соответствующую публикацию в "Инстаграме".

"Юля долгие годы преданно служила своему делу, проработав многие годы на "Русском радио". Светлая память и искренние соболезнования родным и близким", – прокомментировал Пригожин, назвав Юлию добрым человеком и профессионалом своего дела (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Большинство подписчиков согласились с продюсером относительно того, что это – страшная трагедия.

"Это просто ужасно. Царствия ей небесного", "Молодая и красивая...как жалко...", "Невозможно поверить", "Печально. Светлая память", – прокомментировали пользователи сети.

"Известия" сообщают, что радиостанция пока никак не прокомментировала случившееся. Обстоятельства и причина смерти также выясняются.

Отметим, что Ларионова начала свою карьеру в качестве музыкального редактора. На пост главреда "Русского радио" была назначена в 2016 году. Юлия лично отслушивала хиты артистов и решала, какие пойдут в ротацию, пишет "РЕН ТВ".