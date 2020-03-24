Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Пенсии в России индексируются ежегодно. Часть выплат уже выросла в январе и феврале 2020 года. Но некоторым пенсионерам еще предстоит получить прибавку.

Пожилым гражданам РФ, трудовой стаж которых меньше необходимого минимума (сейчас это 11 лет), с 1 апреля увеличат социальные выплаты на 6,1%. При этом нужно помнить, что право на назначение социальной пенсии возникает на пять лет позже, чем на страховую: в 2020 г. это 61,5 год для женщин и 66,5 лет для мужчин. После индексации выплаты по старости составят 5653,72 рубля.

Военным пенсионерам, а также уволенным по выслуге лет сотрудникам МВД, ФСБ, Росгвардии, МЧС, ФСИН с 1 октября поднимут содержание на 3%, пишет газета "Солидарность".

Россиянам, которые уже могут выйти на заслуженный отдых, но предпочитают оставаться "в строю", с 1 августа увеличат выплаты за счет перерасчета трудового стажа. Размер прибавки будет зависеть от официальной зарплаты за последний год.

Особый денежный подарок получат россияне к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ветеранам ВОВ перечислят по 75 тыс. руб., труженикам тыла – по 50 тыс. рублей.

О том, почему некоторые пенсионеры не получают ожидаемой прибавки, "Утро" рассказывало ранее.