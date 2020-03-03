80-летним россиянам придется выбирать, какой льготой пользоваться

Гражданам России старше 80 лет положена специальная фиксированная выплата к страховой пенсии. Она назначается автоматически, старикам не нужно никуда ходить для оформления. Однако из этого правила есть исключения, сообщил начальник Управления ПФР в городе Набережные Челны Татарской республики Эдуард Фаттахов.

Фиксированная выплата не положена инвалидам превой группы, поскольку они получали повышенную пенсию и до 80 лет, передают "Челнинские известия". Не дадут доплату и 80-летним россиянам, которые в течение жизни не наработали необходимого минимума трудового стажа и которым из-за этого назначили только социальную пенсию.

Граждане, получающие выплаты по потере кормильца, также останутся без прибавки после 80 лет. Впрочем, они могут изменить свой выбор и написать заявление о начислении им страховой пенсии. Тогда доплата тоже будет учтена.

В 2020 г. размер фиксированной выплаты пенсионерам старше 80 лет составляет 5686 руб. 25 копеек.

Ранее "Утро" рассказывало, в каких случаях старики могут лишиться индексации пенсий.