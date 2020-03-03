Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Часть стариков останется без прибавки к пенсии

Часть стариков останется без прибавки к пенсии
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
80-летним россиянам придется выбирать, какой льготой пользоваться

Гражданам России старше 80 лет положена специальная фиксированная выплата к страховой пенсии. Она назначается автоматически, старикам не нужно никуда ходить для оформления. Однако из этого правила есть исключения, сообщил начальник Управления ПФР в городе Набережные Челны Татарской республики Эдуард Фаттахов.

Фиксированная выплата не положена инвалидам превой группы, поскольку они получали повышенную пенсию и до 80 лет, передают "Челнинские известия". Не дадут доплату и 80-летним россиянам, которые в течение жизни не наработали необходимого минимума трудового стажа и которым из-за этого назначили только социальную пенсию.

Граждане, получающие выплаты по потере кормильца, также останутся без прибавки после 80 лет. Впрочем, они могут изменить свой выбор и написать заявление о начислении им страховой пенсии. Тогда доплата тоже будет учтена. 

В 2020 г. размер фиксированной выплаты пенсионерам старше 80 лет составляет 5686 руб. 25 копеек.

Ранее "Утро" рассказывало, в каких случаях старики могут лишиться индексации пенсий.

Николай ВИКТОРОВ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей