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Неприятный сюрприз: кого могут лишить индексации пенсии

Неприятный сюрприз: кого могут лишить индексации пенсии
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Членство в совете дома приравняют к работе

Государство ежегодно, как минимум один раз, индексирует пенсии. Однако с 1 апреля 2020 г., когда произойдет следующий перерасчет средств, одна группа стариков может лишиться такой привилегии. Надбавку к выплатам могут не получить те пенсионеры, которые занимаются благоустройством многоквартирного дома, относящегося к управляющей компании. Об этом предупредила юрист Ирина Сивакова.

По ее словам, согласно Жилищному кодексу, в совет дома избирают людей, которые давно в нем живут, как правило, – это старики. Как уточняет юрист, собственники выбирают членов совета, чтобы они выполняли полномочия по ЖК РФ. Согласно правилам Минфина, к ним должны применяться нормы Трудового кодекса. Ведь отсутствие трудового договора не означает, что трудовых отношений не было. Они могут возникнуть и в результате избрания на должность, подчеркивает Сивакова.

Таким образом, передает портал Primpress, пенсионеров, которые числятся в совете, приравнивают к трудоустроенным. В таком случае они могут лишиться индексации страховой пенсии. А если совет дома выплачивает им вознаграждение, неположенное работающим, то старикам грозит переплата с последующим удержанием долга из пенсии. 

Ранее "Утро" рассказывало о том, какое важное правило выдачи пенсии изменится с 1 июля 2020 года. 

Полина ИВАНОВА

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