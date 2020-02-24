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Пенсию могут уменьшить по двум причинам

Пенсию могут уменьшить по двум причинам
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Выплата изменится, если при ее назначении ошиблись

Размер пенсии может меняться всего в нескольких случаях. В меньшую сторону – при переезде в регион с меньшим прожиточным минимумом, чем там, где старик жил, и при условии, что сотрудники Пенсионного фонда не правильно ее подсчитали. Если ошибку обнаружат, то пенсионеру могут увеличить выплаты. Об этом рассказала зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

По ее словам, размер выплат может стать больше и по другим причинам. Так, помимо пенсии старики могут получать надбавку на нетрудоспособного иждивенца. Когда ребенку исполнится 18 лет, то надбавку уберут.

"Размер пенсии может быть изменен при достижении пенсионером восьмидесятилетнего возраста. В этом случае размер фиксированной выплаты удваивается и, соответственно, увеличивается и размер пенсии", - пояснила сенатор в интервью "Парламентской газете".

Бибикова добавила, что пенсионер не может получать соцподдержку ниже, чем прожиточный минимум в регионе, в котором старик живет. Если же выплата со всеми дополнительными надбавками выходит ниже, то человеку дают еще и социальную доплату. Сенатор пояснила, что если пенсионер уезжает из региона с прожиточным минимумом в 12 тысяч рублей в область, где этот показатель составляет 13 тысяч рублей, то и получать соцподдержку он должен размером не меньше 13 тысяч. Однако может сложиться и обратная ситуация, если человек переедет в регион с меньшим прожиточным минимум, чем там, где он раньше жил.

Ранее сообщалось, кого могут лишить индексации пенсии, а также какое важное правило получения выплат изменится с 1 июля 2020 года.  

Полина ИВАНОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

укр
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причина одна-<цензура> и кооператив *Озеро* еще не до конца ограбили страну !!!
Гость
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а может пенсов сразу на собачий корм? что их мучить то..
Гость
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"старик жил..." - Полина Иванова ! За такие обороты речи в СМИ раньше увольняли и хрен где потом устроишься. Недоучки.
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