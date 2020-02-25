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Выбрасывать нельзя: в Пенсионном фонде предупредили о старых трудовых книжках

Выбрасывать нельзя: в Пенсионном фонде предупредили о старых трудовых книжках
Фото: Владимир Гердо/ТАСС
В новую электронную базу внесли не все данные за прошлые периоды

Избавляться от бумажных трудовых книжек не стоит даже после перехода на цифровой формат. Такой совет дали в Пенсионном фонде России (ПФР).

Информация о стаже и должности сотрудника будет заноситься в электронные трудовые книжки в полном объеме только с 2020 г., пояснили PRIMPRESS в ведомстве. Подробные сведения за предыдущий период останутся только в бумажной версии трудовых. Если при начислении пенсии возникнут спорные моменты, старые книжки будут весомым аргументом в пользу россиян.

Электронные трудовые книжки введены в РФ с 1 января 2020 года. До конца года граждане имеют право выбрать, какой формат отчетности для них предпочтительнее. В ПФР еще в мае 2019 г. рапортовали, что оцифровали все имеющиеся у него данные о стаже россиян.

Ранее в ПФР предупредили, что с 1 июля 2020 г. перечисление выплат будет проходить только на отечественные банковские карты "МИР", напоминает URA.RU.

Николай ВИКТОРОВ

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