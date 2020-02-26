На приобретение будущих ежемесячных выплат придется потратить средства, накопленные за время работы

Пожилые россияне смогут претендовать на получение страховых пенсий, даже если не отработают необходимого минимума лет и не наберут нужного количества пенсионных баллов. На помощь придет гарантированный пенсионный план (ГПП) – добровольные отчисления, накопленные в рамках программы, можно будет пустить на покупку стажа. Об этой инициативе рассказал советник первого зампреда Центробанка Степан Кузнецов.

Концепция ГПП пока находится в разработке, и ее авторы пытаются повысить привлекательность программы за счет разнообразных возможностей. В частности, были предложены налоговые инструменты для участников. Сейчас придумали разрешить переводить накопленные средства на повышение индивидуального пенсионного коэффициента. При этом порядок внесения добровольных взносов не изменится, передает "Коммерсант" слова Кузнецова.

Ранее "Утро" рассказывало о новых правилах начисления страховой пенсии для россиян. Об идее ГПП можно прочитать здесь.