Пожилые граждане России получат право на денежное пособие от государства при соблюдении ряда условий

Размер ежемесячной пенсии по старости зависит от индивидуального пенсионного коэффициента гражданина РФ, его более привычное название – пенсионный балл. Эти баллы человек зарабатывает в течение всей трудовой деятельности, а Пенсионный фонд ежегодно устанавливает их максимально возможное количество и стоимость.

В 2020 г. можно заслужить 9,57 балла. На это количество, в первую очередь, влияет сумма страховых отчислений, которые работодатель делает в ПФР за каждого сотрудника. Соответственно, необходимо, чтобы трудоустройство было оформлено документально, а вся зарплата была "белая". Чем выше доход, тем больше пенсионных баллов можно накопить.

Стоимость пенсионного балла в 2020 г. составляет 93 рубля. В прошлом году этот показатель равнялся 87,24 руб., напоминает ПФР.

Чтобы рассчитать размер положенной страховой пенсии, нужно набранное количество баллов умножить на денежный коэффициент и к полученной сумме прибавить фиксированную часть. В 2020 г. она равна 5 тыс. 686 руб. 25 копейкам.

Узнать количество накопленных баллов можно в отделении ПФР или через портал госуслуг. Там же можно уточнить данные о трудовом стаже. Это тоже очень важно, поскольку страховую пенсию назначают не только после достижения определенного возраста, но и после отработки определенного количества лет.

В 2020 г. право на выплату ежемесячного содержания от государства получают женщины старше 56 с половиной лет и мужчины старше 61 с половиной года, отработавшие за свою жизнь не менее 11 лет и накопившие более 18,6 балла. Кроме того, существует перечень льготных категорий граждан, к которым применяются иные правила.