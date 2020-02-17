Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Пенсионный балл: чему равен и как накопить

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Пожилые граждане России получат право на денежное пособие от государства при соблюдении ряда условий

Размер ежемесячной пенсии по старости зависит от индивидуального пенсионного коэффициента гражданина РФ, его более привычное название – пенсионный балл. Эти баллы человек зарабатывает в течение всей трудовой деятельности, а Пенсионный фонд ежегодно устанавливает их максимально возможное количество и стоимость.

В 2020 г. можно заслужить 9,57 балла. На это количество, в первую очередь, влияет сумма страховых отчислений, которые работодатель делает в ПФР за каждого сотрудника. Соответственно, необходимо, чтобы трудоустройство было оформлено документально, а вся зарплата была "белая". Чем выше доход, тем больше пенсионных баллов можно накопить.

Стоимость пенсионного балла в 2020 г. составляет 93 рубля. В прошлом году этот показатель равнялся 87,24 руб., напоминает ПФР.

Чтобы рассчитать размер положенной страховой пенсии, нужно набранное количество баллов умножить на денежный коэффициент и к полученной сумме прибавить фиксированную часть. В 2020 г. она равна 5 тыс. 686 руб. 25 копейкам.

Узнать количество накопленных баллов можно в отделении ПФР или через портал госуслуг. Там же можно уточнить данные о трудовом стаже. Это тоже очень важно, поскольку страховую пенсию назначают не только после достижения определенного возраста, но и после отработки определенного количества лет.

В 2020 г. право на выплату ежемесячного содержания от государства получают женщины старше 56 с половиной лет и мужчины старше 61 с половиной года, отработавшие за свою жизнь не менее 11 лет и накопившие более 18,6 балла. Кроме того, существует перечень льготных категорий граждан, к которым применяются иные правила.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей