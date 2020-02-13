Глава государства призвал строго за этим следить

Обязательная индексация пенсий должна быть внесена в виде пункта в основной закон страны. Соответствующее заявление президент России Владимир Путин сделал в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

По его мнению, это необходимо для этого, чтобы "не было никакой лазейки этого не сделать вообще", сообщает "Пятый канал".

Рабочая группа должна рассмотреть не менее 400 предложил по поправкам. Глава государства предложил ряд поправок в Конституцию РФ во время Послания Федеральному собранию.