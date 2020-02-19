С 1 апреля выплаты проиндексируют

В День смеха пенсионерам приготовили приятный сюрприз. Их ожидает достойная прибавка к выплате.

С 1 апреля россияне солидного возраста будут получать на 6,1% больше, пообещал министр труда Антон Котяков. Речь идет о социальных пенсиях, подчеркнул глава ведомства.

"Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 миллионов пенсионеров, из которых около 3,2 миллиона человек – получатели социальных пенсий", – подсчитали в министерстве, передает РИА "Новости". Читатели агентства назвали сообщение "лучшей новостью дня".

Известно, что на индексацию будет потрачено 2,41 млрд бюджетных рублей. А до конца 2020 г. расходы составят 21,7 млрд рублей, уточняет "URA.RU".

Пособия вырастут у участников Великой Отечественной войны и блокадников, отмечает "Царьград". Кроме того, на щедрую прибавку могут рассчитывать россияне, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф. Бонус ожидает военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, которые получают выплаты в соответствии с государственным пенсионным обеспечением.

Напомним, с начала года пенсии разных категорий граждан должны были проиндексировать дважды: в январе и феврале.